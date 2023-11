Wie wäre es heuer zu Weihnachten tatsächlich mal mit selbstgebastelten Geschenken? Basteln und Handwerken heißen mittlerweile DIY (Do It Yourself) und haben ihrem teilweise angestaubten Image endgültig den Rücken gekehrt. Wer keine eigene „Bastelwerkstatt“ hat, wem die nötigen Materialien fehlen oder wer mit Gleichgesinnten kreativ werden möchte, der hat in Graz eine neue Anlaufstelle: Soula, der DIY-Salon am Fuße des Schlossbergs.

Ein Ort, viele DIY-Projekte

Wenn man DIY-Projekte im Alleingang umsetzt, kann es oft etwas frustrierend werden: Die Dinge laufen nicht immer wie geplant, dauern meist länger als gedacht und auch bei der richtigen Produktwahl kommen erstmal mehr Fragen als Antworten auf. Wer nach diesen Gedanken die Pinsel lieber wieder zurück in die Schachtel packen möchte, findet bei „Soula“ in der Wickenburggasse kreative DIY-Workshops - sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Bastlerinnen und Bastler.

Von Nähen und Acrylmalerei über Makramee bis hin zur selbst gemachten Naturkosmetik, die Kurse wechseln wöchentlich und werden von der Gründerin Christina Reichstamm selbst oder anderen Expertinnen und Experten auf ihrem jeweiligen Gebiet gehalten. In allen Kursen werden die jeweils benötigten Materialien zur Verfügung gestellt: Leinwände, Farben, Spachteln oder auch Snacks für die kreative Denkpause.

„Eine kreative Auszeit“

„Etwas mit den Händen zu (er)schaffen und das Ergebnis der Arbeit sehen, spüren, in den Händen halten - dieses haptische Gefühl - das ist meine große Leidenschaft“, erzählt die Gründerin. Gerade in einer Welt, in der sich immer mehr Alltägliches in die digitale Welt verlagert, könne man sich hier bewusst Zeit für die eigene Kreativität und den Austausch mit anderen Gleichgesinnten nehmen. Daraus ergibt sich der Leitspruch des DIY-Salons: „Eine kreative Auszeit“.

Die Idee fand ihren Ursprung bereits vor einigen Jahren: „Ich habe vor allem ein großes Herz für traditionelle Handwerksthemen als auch das Upcycling. Ich setze mich immer wieder mit den verschiedensten Themen auseinander, recherchiere und lese mich ein und probiere dann aus“, so Reichstamm. Vor zwei Jahren hat sie damit begonnen, unterschiedliche Workshops in ganz Österreich zu besuchen. So entstand mit der Zeit der DIY-Salon „Soula“ - ein fester Ort, an dem Kreative zusammenkommen und gemeinsam an Workshops teilnehmen können.

Christina Reichstamm, Gründerin des DIY-Salon „Soula“ © Jasmin Schönfelder Fotografie

Workshop: Mit Spachtelmasse kreativ werden

Die ersten Workshops gibt es seit diesem Sommer. Seither hat sich Christina ein Netzwerk aus Künstlerinnen und Künstler aufgebaut, die regelmäßig ihr Wissen mit interessierten Bastlerinnen und Bastlern teilt. So auch die Iranische Künstlerin Shiva Abossedgh. Im „Soula“-Workshop „Textured Art” erklärt sie den Teilnehmenden, wie man eine Leinwand mit Strukturpaste bestreicht, bekleckert, bemalt und so sein eigenes, individuelles 3D-Kunstwerk erschaffen kann.

Das Gestalten mit den eigenen Händen ist etwas Besonderes und am Ende steht man schon ein bisschen stolz vor dem selbstgemachten Meisterwerk, sind sich die Teilnehmenden einig. Übrigens: Auch für Geburtstagsfeiern, Babypartys oder Teambuilding-Events kann bei Christina angefragt werden.