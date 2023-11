„Als wir angefangen haben, waren wir beide Studentinnen, jetzt sind wir erwachsen geworden und Mamas, die Prioritäten haben sich verschoben“: So erklärten Elisabeth Genser-Köhl und Vera Straschek im September, warum sie als „Mehlspeisenfräulein“ Adieu sagten – nach elf Jahren, in denen sie sich mit ihren ausgefallenen Torten für verschiedenste Anlässe einen Namen gemacht haben. Knapp zwei Monate später tischt man nun Grazer Naschkatzen eine Nachricht auf, welche gleichsam eine Fortsetzung verspricht: Denn die ehemaligen Räume der Auftragskonditorei in der Grazer Grabenstraße leben wieder auf – und daran ist eine frühere Mitarbeiterin der Mehlspeisenfräulein beteiligt.