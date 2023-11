Es ist eine der meistbefahrenen Strecken im Grazer Straßenverkehr. Und diese Spuren in der Eggenberger Straße auf Höhe des Grazer Bauamtes - und zu Füßen des Hotels Daniel in Bahnhofsnähe - werden ab dem 13. November ordentlich umgepflügt. Wie es seitens der Stadt heißt, laute das Motto der Bauarbeiten: „Vorrang für neue Geh- und Radwege“. Denn der rund dreiwöchige Einsatz solle in erster Linie dafür sorgen, die Verkehrssituation für Fußgänger wie Radlerinnen „nachhaltig zu verbessern“. Das heißt im Detail: Von der Ecke Finkengasse bis zum Bahnhofgürtel wird ein „Zwei-Richtungs-Radweg“ errichtet, parallel soll ein separater Gehweg die Sicherheit für Spaziergänger erhöhen. „Zudem wird vor dem Bauamt eine Ersatzbushaltestelle für die Umleitungsstrecke der Linie 62 eingerichtet, die im kommenden Jahr benötigt wird“, meldet man seitens der Stadt Graz am Freitag.