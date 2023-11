Der Klassiker - Katze wird aus luftiger Höhe von einem Ast befreit - ist für die Mannen der Grazer Berufsfeuerwehr schon längst nicht mehr der Rede wert. Legt man doch seit Jahren weitaus spektakulärere Einsätze hin, um Tiere zu befreien. Als man etwa 2019 einen Igel aus seinem „Gefängnis“ holte - er steckte in einem Gartentor fest -, berichteten sogar britische Medien darüber. Auch der jüngste tierische Einsatz in der Grazer Schützenhofgasse war nicht alltäglich: Dem Foto auf der Facebookseite der Berufsfeuerwehr, das eine erschöpfte Katze in den Händen ihres Besitzers zeigt, ging eine stundenlange Befreiungsaktion voraus - hatte sich der Vierbeiner doch in einem Lüftungsschacht bei einem Luftschutzbunker verfangen. In einer Tiefe von rund 1,2 Metern.