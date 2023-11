Es hat sich leider ein wenig abgezeichnet. Was mit der Reduktion des Speisekarten-Umfangs begann, mündet nun überhaupt in einer vorübergehenden Auszeit beim Café „Salaettl“ im Grazer Stadtpark. „Wir machen eine Pause und sind ab Dezember für eure Weihnachtsfeiern und Feste da!“, heißt es an der Tür des derzeit geschlossenen Lokals an der Erzherzog-Johann-Allee, gleich neben dem Café Promenade. Auf Nachfrage der Kleinen Zeitung redet Dominic Flik, der das Salaettl gemeinsam mit Philipp Mayr im März 2022 eröffnete, nicht um den heißen Brei herum: „Wie alle in der Branche haben wir beim Personal zu kämpfen. Im Dezember sind wir aber für Weihnachtsfeiern zu haben, da gibt es auch schon erste Anmeldungen. Und im Frühjahr wollen wir regulär zurückkehren“.