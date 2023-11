Was Stefan Heissenberger vom Grazer Delikatessengeschäft „Frankowitsch“ der Kleinen Zeitung bereits verraten hat, wird nun in der Stempfergasse mithilfe von Plakaten verkündet: Am 24. November erweitert Frankowitsch sein Portfolio um die neue Aperitivo-Cocktailbar namens „Ciccio“. Diese wird in jenen Räumen zur Enge Gasse hin eröffnet, in denen zuletzt das Team von „Humuhumu“ als Untermieter Bowls und mehr servierte. Weil dies Humuhumu nun vis-à-vis in der Stempfergasse in eigenen Räumen macht, nutzt die Familie Heissenberger die Eckfläche im eigenen Haus selbst - für einen „Kumpel“. Denn so viel bedeutet das italienische Wort Ciccio. In der gleichnamigen Bar tischt man fortan von 16 bis 24 Uhr (dienstags bis samstags) unter anderem eine Theke aus Stein, erhöhte Sitzflächen und Nischen hinter Vorhängen auf. Sowie Wein, Cocktails und kleine Happen.