Wenn eine Pressekonferenz von durchmarschierenden Kunden untermalt wird und eine ältere Dame vor dem Einkauf noch schnell die Journalisten mit lachenden Augen fragt, ob die Rede denn spannend sei, dann liegt eine Premiere in der Luft. Tatsächlich war es am Donnerstagmorgen so weit: „Billa Pflanzilla“, eine rein vegane Filiale des Rewe-Unternehmens, öffnete am Grazer Joanneumring ihre Pforten. In jenen Räumen, die bis vor Kurzem noch zum Unverpackt-Geschäft „Dekagramm“ gehörten. Und was Wien kann, kann Graz schon lange: Als vor genau einem Jahr in der Mariahilfer Sraße in Wien die allererste Pflanzilla-Filiale eröffnet wurde, standen Kunden schon in Schlangen und warteten auf das Aufsperren. Und am Donnerstag in Graz? „Rund 70 Kundinnen und Kunden sind schon draußen gestanden und haben gewartet“, nickt Verena Wiederkehr von Billa.