Genau vor einem Jahr fand die Premiere in Wien mit Kunden statt, die sich schon eine Stunde vor dem Aufsperren in Schlangen anstellten. „Billa Pflanzilla“ hieß der erste Rewe-Supermarkt mit rein veganen Lebensmitteln - und mit Selbstabfüll-Stationen, Bier zum Selberzapfen und neuerdings auch samt „Lachsfilet“ auf Pilzbasis, das aus dem 3D-Drucker schwimmt. Laut Unternehmen sei der Gorilla als „stärktes, rein pflanzlich lebendes Tier im Dschungel“ Namensgeber gewesen - und ab Donnerstag wird er sich gleichsam auch in der Steiermark erstmals auf die Brust klopfen: Am Grazer Joanneumring sperrt am 9. November ebenfalls ein Billa Pflanzilla auf, in den früheren Dekagramm-Räumen.