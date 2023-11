„Ein Kraftakt“, sagt Kulturstadtrat Günter Riegler (ÖVP). Er hat gemeinsam mit Lidija Krienzer-Radojevic (IG Kultur), Heidrun Primas (Kulturbeirat) und Katharina Dilena (Das andere Theater) ein Finanzpaket für die Freie Szene auf den Tisch gelegt. „Wir haben uns überlegt, wie wir den Teuerungsausgleich in den kommenden Jahren bewältigen können“, so Riegler. Denn anders als der große Tanker Bühnen Graz hat die Freie Szene - also etwa Theater im Bahnhof, Theater im Keller, Musikverein, Schaumbad und andere - keine vertraglich gesicherte Inflationsanpassung. Die Bühnen bekamen im Vorjahr 8,7 Prozent mehr, jetzt kommen abermals acht Prozent drauf.