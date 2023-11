Dieser Donnerstagabend wird die Conrad-von-Hötzendorf Straße in Graz förmlich fluten: Denn am 2. November geht nicht nur ab 20 Uhr das Sido-Konzert in der Grazer Stadthalle über die Bühne - 30 Minuten später erfolgt auch der Anpfiff für das mit Spannung erwartete Fußball-Derby zwischen GAK und Sturm im Liebenauer Stadion. Fanmärsche inklusive. Macht insgesamt allein rund 22.000 Ticketbesitzer. Kein Wunder, dass daher nicht nur die Grazer Polizei seit Tagen auf Sperren, Ausweichrouten und Geduld verweist. „Bitte planen Sie eine frühestmögliche Anreise ein. Unsere Parkplätze sind ab 15 Uhr für Sie geöffnet! Aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens – unter anderem aufgrund des zeitgleich stattfindenden ÖFB-Cup Spiels SK Sturm vs. GAK in der Merkur Arena – sowie der Einlasskontrollen vor Ort kann es zu Wartezeiten kommen“, heißt es auch seitens der Stadthallenleitung. „Wir sind personell derzeit sehr gefordert“, ergänzt Fritz Grundnig, Sprecher der Polizei Steiermark. Tatsächlich kommen Kolleginnen und Kollegen nach dem Halloween-Einsatz nicht zum Verschnaufen.