Der Fall hat österreichweit für Aufsehen gesorgt. Ein Politiker aus Graz, im Brotberuf Polizist, hat am Morgen des 25. Oktobers in einem Streit seine Frau im Gesicht verletzt. Die Polizei wurde gerufen und hat eine Wegweisung samt Annäherungs- und Waffenverbot verfügt (die Kleine Zeitung berichtete exklusiv). Als Beamter wurde er in den Innendienst versetzt.