„Laut unserem Erhaltungsmanagementsystem hat die Muttendorfer Straße in diesem Abschnitt einen glatten ‚Fleck‘“, hatte Verkehrslandesrat Anton Lang (SPÖ) im vergangenen Herbst zugegeben: Im Oktober 2023 wurde die Sanierung der L 374 in Muttendorf (Gemeinde Dobl-Zwaring, Bezirk Graz-Umgebung) in Angriff genommen. In drei Etappen werden in Summe knapp 2,2 Kilometer saniert werden. Teil 1, der sich über exakt 660 Meter erstreckt, ist derzeit in Arbeit. Nun wird nach der Winterpause die Sanierung fortgesetzt.

Bis voraussichtlich Ende Juli werden knapp zwei Millionen Euro investiert, wobei 800.000 Euro von Dritten beigesteuert werden. „Die Generalsanierung von weiteren knapp 1,6 Kilometer werden im Frühjahr ausgeschrieben. Kommt es dabei zu keinen Verzögerungen, beginnen wir mit Teil 2 im Herbst“, so Verkehrsreferent LH-Stv. Anton Lang (SPÖ).

Bei Teil 1 werden abgesehen von einer Fahrbahn-Generalsanierung und teilweisem Ausbau und der Errichtung eines durchgehenden Gehsteiges noch weitere infrastrukturelle Maßnahmen umgesetzt, wie Projektleiter Georg Neuhold von der A16, Verkehr und Landeshochbau, beschreibt: „Unter anderem werden Wasser- und Schmutzwasser-Kanaldruckleitung, Erdgasleitung, Stromleitungen und Lichtwellenleiter neu verlegt. Natürlich werden in dem Sanierungsabschnitt Fahrbahnentwässerung und -beleuchtung erneuert. Zudem werden vier Bushaltestellen an den neusten Stand der Technik angepasst.“

Der 660 Meter lange Abschnitt (km 4,015 bis km 4,675) wird sich künftig aus sechs Meter Fahrbahn, zwei Meter Gehsteig und in Summe einen Meter Bankett zusammensetzt. Während des Baus ist in jenen Bereichen, in denen aktuell gearbeitet wird, eine halbseitige Verkehrsführung vorgesehen, der Verkehr wird wechselweise angehalten.

Teil 2 erstreckt sich dann von km 4,675 bis km 6,250, wobei sich die letzten rund 700 Meter bereits in der Marktgemeinde Lannach befinden.