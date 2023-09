Dem Doktor und weiteren Anwesenden im Zivilprozess in Graz ist durchaus Angst und Bange geworden. Als die Verhandlung bereits beendet war, sind einem Wiener (63) die berühmten Sicherungen durchgebrannt. Er attackierte den gerichtlich beeideten Sachverständigen, indem er ihn an der Kleidung packte und an die Wand drückte. Eine dazu gepackte Drohung („Di erwisch i scho no irgendwo!“) war nur mehr das Tüpfelchen auf dem i der Grenzüberschreitung.