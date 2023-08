Am Grazer Straflandesgericht wurde am Donnerstag der Prozess gegen einen 26-jährigen Grazer fortgesetzt. Der Mann, der Diensthundeführer beim Bundesheer ist, hatte im Jänner seine Belgischen Schäferhunde für kurze Zeit in der Wohnung seiner Großmutter (70) zurückgelassen. Die Frau wurde von zwei der Hunde attackiert und schwerst verletzt. Sie lag tagelang in akuter Lebensgefahr auf der Intensivstation.