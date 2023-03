Als Bestatter ist der Steirer für die gesamte Abwicklung von Begräbnissen verantwortlich gewesen: „Von der Abholung bis zur Einäscherung“, schildert er am Freitag als Angeklagter bei seinem Prozess am Straflandesgericht. Informiert hat er Hinterbliebene auch über die verschiedenen Begräbnisklassen. Dabei kam es zu Ungereimtheiten bei der Abrechnung, was dem Mann eine Anklage wegen Veruntreuung einbrachte.