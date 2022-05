Sie sind arbeitslos oder selbstständig, Notstandsbezieher oder Lkw-Fahrer, Staplerfahrer und Pensionisten – was die 25 Männer (mit einem krankheitsbedingt Entschuldigten) verbindet: Sie saßen beim Auftakt des Bier-Prozesses am Straflandesgericht Graz auf der Anklagebank. Für die verbliebenen 18 Angeklagten endet am Mittwoch das erste Kapitel der juristischen Aufarbeitung mit dem Urteil.