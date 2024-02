Mit einem dreifachen „Ahoi“ wurde in Graz der 50. Faschingsumzug eröffnet. In der Grazer Herrengasse drängte sich zwischen Konfetti und Sektregen die feierwütige Partyschar. Von Super Mario über klassische Feuerwehrkostüme bis hin zum erwartbaren Filmschlager Barbie war alles mit dabei. Neben den Wagen warteten die Feierwütigen vor allem auf eins: die Krapfen. Diese wurde in üblicher Manier von der Bäckerei Sorger ausgegeben.