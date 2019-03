An die 4000 Schüler stürmten am Freitag die Kessleralm auf der Planai im Rahmen der 23. Auflage des Antenne-Schulskitages.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mathea, Solarjet und King & Potter spielten live im Schnee auf der Kessleralm © Antenne Steiermark/Jörgler

Frau Holle meinte es gestern mit den Teilnehmern des 23. Antenne-Schulskitages wohl etwas zu gut. Es schneite in Schladming von Beginn an dichtest, was jedoch den Spaß und die Freude am Skifahren nicht trübte.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.