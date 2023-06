Rund 3000 freiwillige Helfer und Angehörige von Einsatzorganisationen stellten am Sonntag das Narzissenfest in Bad Aussee auf die Beine. Allein die zehn Feuerwehren des Abschnitts Auseerland waren mit 134 Mann im Einsatz. "Schon am Donnerstag rückten wir nach den starken Gewittern mit 100 Mann aus", erzählt Abschnittsbrandinspektor Werner Fischer. Die Florianis kümmerten sich um Einweisungen im Verkehr und am Parkplatz sowie um den Kartenverkauf. Dass alles gut verlaufen ist, verdanke man der "großartigen Zusammenarbeit mit dem Komitee", befindet Fischer.