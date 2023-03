Nach fast 30 Nachtslaloms und zwei Weltmeisterschaften kennt man Wettkämpfe der Alpinen in Schladming mittlerweile bestens. Am kommenden Samstag und Sonntag sind - wie berichtet - jetzt erstmals die Skibergsteiger am Zug. Zwei Weltcup-Bewerbe stehen auf dem Programm - Sprint am Samstag, Vertical am Sonntag.