In Serpentinen zieht sich die Pass Stein-Straße vom Ennstaler Tipschern in der Gemeinde Mitterberg-St. Martin hinauf zum Salza-Stausee und gibt an manchen Stellen herrliche Aussichten auf das Tal und die umliegenden Berge frei. Dann, nach etwa 2,5 Kilometern, ist Schluss: Ein Schranken sowie zusätzliche Verbotsschilder für Fußgänger-, Radfahrer-, und Reiternutzung der Straße bereiten der Fahrt auf der ebenso engen wie idyllischen Straße ein jähes Ende. Zwischen Vogelgezwitscher hört man das Wasser rauschen, sehen kann man es nicht.