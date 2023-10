"Mutmaßlicher Schlepper mit zwölf Personen im SUV" und "31 Flüchtlinge in Kleintransporter, drei Schlepper festgenommen" - Nachrichten, die man eher aus dem Süden Österreichs kennt. Passiert ist das Ganze aber im Ennstal, im Abstand von nicht einmal drei Wochen. Am 21. September war Haus im Ennstal der Schauplatz, am vergangenen Montag Tipschern in der Gemeinde Mitterberg-St. Martin (wir haben berichtet). Die Polizei geht davon aus, dass es Aufgriffe wie diese künftig öfter sowohl im Enns- als auch im Murtal geben wird.