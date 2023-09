Die Unbekannte ging gegen 4 Uhr mit einer Sturmhaube maskiert in die Tankstelle in der Gesäusestraße in der Stadt Liezen. Die zwei weiblichen Angestellten im Shop bedrohte sie mit einem Messer: Mit den Worten "Geld" und "schneller" wurden sie zum Öffnen der beiden Kassenladen gezwungen.

Eine der Angestellten musste das Geld in ein Plastiksackerl ohne Aufschrift stecken. Danach flüchtete die Räuberin zu Fuß in Richtung Parkhaus eines großen Möbelhauses. Die beiden geschockten Angestellten wurden nicht verletzt. Eine Fahndung verlief erfolglos.

Die unbekannte Täterin näherte sich Ermittlern bereits um 1.20 Uhr der Tankstelle. Sie hielt sich vermutlich zwei Stunden und 40 Minuten im Nahbereich des Tatortes auf und beobachtete das Geschehen. Etwa 40 Minuten nach der Tat konnte im Bereich Busbahnhof Liezen von einer Zeugin eine Frau lautstark und emotional telefonierend wahrgenommen werden. Es dürfte sich um die Täterin gehandelt haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133-60-3333 (LKA).