Ist das Kunst oder kann das weg? Warum das Stadtmuseum verhüllt ist

Was wie eine Kunstaktion aussieht, hat einen ernsten Grund. In dem 1661 erbauten Bruderladenhaus in Schladming wütet der Holzwurm. Bis Freitag wird er nun mit giftigem Gas bekämpft, deswegen wurde das Gebäude luftdicht verpackt.