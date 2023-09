Eine Großbaustelle startete zu Wochenbeginn auf der Salzkammergutstraße (B 145) bei Bad Mitterndorf West. "Um rund 2,3 Millionen Euro werden ein Kilometer Lärmschutzwände errichtet und vier Brücken saniert. Das Bauvorhaben ist aufgrund seiner Größe in zwei Bauabschnitte geteilt“, informiert Verkehrsreferent Landeshauptmann-Stv. Anton Lang. Dafür wird ein Fahrstreifen gesperrt und der Verkehr wechselweise angehalten. Die Bauarbeiten dauern bis Juni 2024.

Das geschieht noch heuer

In Bauabschnitt eins, der bis Anfang Dezember fertiggestellt werden soll, werden auf jeder Seite der Salzkammergutstraße Lärmschutzwände errichtet: „Sie haben eine Gesamtlänge von 358 Meter. Im Freiland werden Holzwände mit vertikaler Lattung auf Betonsockeln und Wandabdeckung, auf den Brücken Alu-Kassetten mit teilweiser Glas-Kombination errichtet“, berichtet Ernst Mayer von der A16, Verkehr und Landeshochbau.

In diesem Zusammenhang wird auch an den Brücken gearbeitet, heuer sind die „Wegunterführung I“ und die "Salzabrücke" an der Reihe. Die genaue Vorgangsweise erklärt "Brückenbauer" Karlheinz Lang von der A16: "Um die Lärmschutzwände auf den Randbalken montieren zu können, werden die Tragwerke verstärkt, verbreitert und mit den Widerlagern integralisiert. Erneuert werden Brückenabdichtung, Randbalken, Brückenausrüstung und die Fahrbahn."

Im April geht es dann weiter

Nach dem voraussichtlichen Winterende ist geplant, die Baustelle im April wieder aufzunehmen. Und zwar mit der Errichtung zweier weiterer Lärmschutzwände mit einer Gesamtlänge von 642 Meter. Parallel dazu werden die "Wegunterführung Seebacher" und die "Landesstraßenunterführung" saniert.