Fünf neue Lehrlinge starteten Anfang September ihre Ausbildung zu Seilbahntechnikern bei den Planai-Hochwurzen-Bahnen. Die nächsten dreieinhalb Jahre werden sie lernen, die Anlagen zu bedienen, zu überprüfen und zu warten sowie die Gäste zu betreuen. Und das an verschiedenen Standorten innerhalb der Unternehmensgruppe, also nicht nur auf der Planai oder am Dachstein, sondern auch am Wilden Berg in Mautern.