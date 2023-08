Ramsau am Dachstein, Altaussee

Kletterer hing erschöpft im Steig, Frauen folgten falschem Pfad

Bergretter und Alpinpolizisten mussten am Sonntag ausrücken, um insgesamt vier Personen in Ramsau am Dachstein und Altaussee aus alpinen Notlagen zu befreien.