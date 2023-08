Wegen Wolf "wird jahrhundertealte Tradition zu Ende gehen"

Ramsauer Ortsbauernobmann ortet nach Wolfsrissen am Dachsteinplateau das Ende der Auftriebe in das Gebiet. FPÖ bietet ÖVP indes an, mit ihr gemeinsam für rasche Abschussverordnung in der Steiermark zu sorgen.