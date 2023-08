Vor fast acht Wochen wurde in der Steiermark der Beginn einer "Bewegungsrevolution" ausgerufen. Im Zuge dieses Projektes soll mehr Fitness in den Alltag der Leute gebracht werden. Es sei die größte derartige Initiative, die es in Österreich je gegeben habe, sind sich die Beteiligten sicher. Am heutigen Montag wurde am Ödensee in Bad Mitterndorf eine erste Bilanz gezogen.