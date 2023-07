Sie haben Ihre Sportkarriere als Leichtathletin begonnen, in einer für die Region ungewöhnlichen Sportart. Woher kam der Impuls dazu?

CARINA SCHREMPF: Im Gymnasium in Stainach hat mich meine Turnlehrerin Uli Stocker zur Teilnahme an Laufwettbewerben animiert. Ich war damals 15 und bestritt meine ersten Rennen beim Bezirkslaufcup. Das ist gleich recht gut gegangen und mit Hilfe von Vincent Vermeulen erfolgte der richtige Einstieg in den Mittelstreckenlauf. Danach folgten zehn Jahre in der Leichtathletik mit schönen Erfolgen. Das Kapitel Leichtathletik konnte ich im Februar 2022 mit dem zehnten Staatsmeistertitel abschließen.