In exakt zwei Wochen ist es so weit: Das aktuell im Gesundheitszentrum Admont ordinierende Ärzteehepaar Petz hört auf. Sie waren die einzigen Allgemeinmediziner in der 5000-Einwohner-Gemeinde. Nach mehreren Ausschreibungen für drei Hausarztstellen – die letzte ist erst kürzlich zu Ende gegangen – hat sich niemand beworben. Trotz Anschubfinanzierungen in einer Gesamthöhe von 175.000 Euro, die die ÖGK als Anreiz zur Verfügung gestellt hat. Nach langem Ringen wurde nun eine Übergangslösung gefunden.