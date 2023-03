Zu einem brenzligen Zwischenfall kam es Montagmittag in Rottenmann: Als der Bewohner eines alten Hauses im Ortsteil Boder in den Halbstock zwischen Wohnbereich und Keller ging, brach ihm der Boden unter den Füßen weg. Der Mann stürzte in den Keller und versuchte dort, durch Klopfen auf seine missliche Lage aufmerksam zu machen.