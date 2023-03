Drei Tage sind es noch, bis in Schladming der Weltcup der Skibergsteiger Station macht. Drei Tage, an denen es noch allerhand zu tun gibt. Die Spitze des Organisationskomitees in Gestalt von Hannes Mayerl, Landesreferent der Skibergsteiger im steirischen Skiverband, und dem Obmann des Skiclubs Gröbming, Erwin Mayer, wirkt dennoch tiefenentspannt.