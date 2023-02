Kinder zu fischen ist in Bad Aussee zur Faschingszeit normal. Männer in Tracht und mit Plastiknase im Gesicht ziehen am Faschingsdienstag durch den Ort. An ihren Angeln hängen meist Süßigkeiten, die die Kinder ohne Hände mit dem Mund erwischen müssen. Die sogenannten Faschingsfischer feiern heuer ihr 100-jähriges Bestehen.