Schrecksekunde für eine tschechische Familie auf dem Weg in den Urlaub: Als sie am Donnerstagabend um 19.30 Uhr auf der B 320 in Höhe Wörschach fahren, kracht plötzlich ein Baum auf ihr Auto. Die starken Schneefälle hatten ihn auf der angrenzenden Böschung umknicken lassen: "Wie durch ein Wunder wurden die Insassen, zwei Erwachsene und zwei Kinder, nicht verletzt", sagt Kommandant Severin Moser von der Freiwilligen Feuerwehr Wörschach. "Ein Ast ist wirklich ganz knapp neben der Beifahrerin heruntergefallen."