Am frühen Morgen des 5. November überschlug sich ein Fahrzeug nahe der Gaishorner Osteinfahrt. Um 5:24 Uhr trat die Freiwillige Feuerwehr Gaishorn am See den Einsatz an, um das Fahrzeug zu bergen und ausgeflossene Flüssigkeiten zu binden. Verletzte gab es zum Glück keine.