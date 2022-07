Auf der B320 im Stadtgebiet von Liezen kam es am Montag zu einem Auffahrunfall. Vier Pkw waren beteiligt, ein Mädchen aus Tirol wurde leicht verletzt.

Hohes Verkehrsaufkommen herrschte auch am Montag auf der B320 in Liezen. Gegen 11 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall - ein 64-jähriger Pkw-Lenker aus Wien dürfte das Stauende übersehen. Er fuhr mit seinem Wagen dem letzten Fahrzeug in der Kolonne auf.

In diesem Auto saß ein Mächen (7) am Rücksitz, das beim Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Das Kind wurde von der Rettung ins LKH Rottenmann gebracht.

Zwei weitere Kfz waren in den Auffahrunfall verwickelt, deren Insassen blieben unverletzt.