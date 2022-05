Irgendwie treibt es Michael Ostrowski immer wieder in die Heimat zurück. Weil in seiner Heimatstadt Rottenmann das Kino in den 70er Jahren die Rollläden endgültig herunterließ, präsentiert er seine neue Kinokomödie „Der Onkel“ am 12. Mai persönlich im Starmovie Liezen. Mit im Gepäck für das "Starscreening" um 19 Uhr hat er Co-Darsteller Simon Schwarz und Regisseur Helmut Köpping.