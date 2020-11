Facebook

Die Tierwelt am Wilden Berg in Mautern fasziniert viele Besucher, die hoch über Mautern auch den neuen Catwalk der Wildkatzen in sechs Metern Höhe begeistert aufgenommen haben © TintimaxPhotography, Herwig Marek, Johannes Absenger

Georg Bliem, Chef der Planai-Hochwurzen-Bahnen ist dafür bekannt, dass er immer mit beiden Beinen auf dem Boden der Realität bleibt. So auch, wenn er über den diesjährigen Besucherrekord am Wilden Berg in Mautern spricht. Erstmals in der Geschichte des Wild- und Freizeitparks am Alpsteig kam man mit 98.955 Besucherinnen und Besuchern der 100.000er-Marke unglaublich nah. Ein Besucherrekord, den sich viele Ausflugsziele wünschen würden.