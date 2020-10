Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich heute Abend in Pruggern ereignet. Ein Pkw ist aus vorerst unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und in den Sattentalbach gestürzt.

Drei Feuerwehren bei schwerem Unfall im Einsatz © FF Pruggern

Um 18.14 Uhr wurden am Donnerstag drei Feuerwehren zu einem schweren Verkehrsunfall in Pruggern gerufen. Ein 80-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Liezen ist auf der L 712 im Ortsgebiet aus noch ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto kollidierte mit der Brüstung einer Brücke, stürzte in den Sattentalbach und wurde laut Feuerwehr "auf das Gegenufer unter die Brücke geschleudert".