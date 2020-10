Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marlies Czerny und Andreas Lattner klettern in Begleitung von Bergführer Heli Rettensteiner die legendäre „Steiner-Route“ © Land der Berge

Der Ausseer Alpinist und Bergretter Markus Raich, einer der besten Bergfilmer Österreichs, trägt die Hauptverantwortung für die neueste „Land der Berge“-Produktion, die dem Dachstein gewidmet ist. Ein Jahr lang wurde am und rund um den Berg gedreht – bei jedem Wetter, in allen Jahreszeiten und teilweise auch in extremen Situationen. Raich fasst zusammen: „Es war eine große Herausforderung, die mich als Produzent, Kameramann und Gestalter an meine Belastungsgrenzen gebracht hat. So etwas gelingt nicht als Einzelkämpfer, sondern nur mit einem perfekt eingespielten Team vor und hinter der Kamera – wie bei einer guten Seilschaft.“