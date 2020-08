Der Slowene bekam in einer Dreier-Seilschaft zu viel Zug auf das Seil und stürzte in die "Randkluft" unterhalb des Dachstein-Gipfels. Er zog sich eine schwere Beinverletzung zu und wurde mit dem C14 ins Krankenhaus Schladming geflogen.

Der Mann zog sich schwere Beinverletzungen zu © Bergrettung Ramsau

Ein slowenischer Bergsteiger fiel am Mittwochnachmittag in die "Randkluft", eine Gletscherspalte am Nordanstieg zum Gipfel des Dachsteins. Der 65-Jährige war in einer Dreier-Seilschaft unterwegs und dürfte beim Überqueren der Spalte "zu viel Zug auf das Seil bekommen haben", sagte Heribert Eisl, Einsatzleiter der Bergrettung Ramsau.