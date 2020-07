Acht Feuerwehren in Dietmannsdorf im Einsatz - ein Gebäude steht hier in Flammen. Ein Übergreifen des Feuers auf das danebenliegende Wohnhaus konnte verhindert werden.

Großeinsatz für die Feuerwehr © BFV Liezen/Schlüßlmayr

Gegen 11 Uhr gab es heute Vormittag Alarm für die Feuerwehr. In Dietmannsdorf, einem Ortsteil von Trieben, ist in einem Gebäude, in dem sich eine Werkstatt und ein Wohnraum befunden haben, ein Brand ausgebrochen. Der 42-jährige Besitzer hatte nach Angaben der Polizei mit einer von einer Bohrmaschine angetriebenen Pumpe Benzin aus einem Kanister in einen höheren Tank pumpen wollen.