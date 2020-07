Facebook

Personalrochaden bei der Wirtschaftskammer des Bezirkes © Gerhard Pliem

Seit „28 Jahren“ arbeitet Helmut Blaser für die steirische Wirtschaftskammer, mit acht Obmännern hat der Regionalstellenleiter Ennstal/Salzkammergut im Laufe der Jahre zusammengearbeitet. Ende des Jahres wechselt er in den Ruhestand. Der Übergang erfolgt nahtlos: Nachfolger Christian Hollinger hat mit Blaser bereits die berufsgruppenspezifische, relativ aufwändige Kammerwahl organisiert. Was Blaser in den Jahrzehnten begleitet hat: „Die Konflikte um die Ennstalbundesstraße, die B 320. Nach dem Ausbau von Trautenfels gibt es auf der klassischen Route zwischen Rotterdam und Triest nur mehr drei Ampeln: Und alle drei stehen in Liezen“, zündelt Blaser.