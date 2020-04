Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fotolia

Kritiker gibt es immer, ein Arzt aus der Obersteiermark sieht die aktuelle Coronakrise jedoch in einem vollständig anderen Licht.

„Es handelt sich um eine normale, eher milde Grippewelle, die aufgebauscht wird“, behauptet er. Die Maßnahmen der Regierung hält der Mediziner für völlig überzogen. „Die Schäden, die durch Angst und Einsamkeit, vor allem bei älteren Menschen entstehen, sind völlig unverhältnismäßig. Kollateralschäden, auch in wirtschaftlicher Hinsicht, ist ein Hilfsausdruck“, so der Mediziner, der auch Psychotherapeut ist.