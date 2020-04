Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Heribert Thaller (92) schied am Dienstag im Kreise seiner Familie aus dem Leben. Ein Nachruf auf einen unermüdlichen Geschichtenbewahrer sowie jenen Menschen, der selbst die Geschichte Schladmings mitschrieb.

Heribert Thaller vor einem Teil seines riesigen Archives © privat

Es sind nur wenige Kellerstufen, aber gleichzeitig auch jene Schritte mitten hinein in die Geschichte Schladmings. Heribert Thaller nahm sie jeden Tag, fast bis zu seinem sanften Entschlafen im Familienkreis am Dienstag. Dort, zwischen Unmengen an Ordnern, dokumentierte der aus der Kleinsölk stammende Bauernsohn akribisch die bewegten Zeiten der WM-Stadt.