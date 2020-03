In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Nachdem der Ramsauer Bürgermeister mit Verfügungen für Aufsehen gesorgt hatte, kam es am Mittwoch zu einem klärenden Gespräch mit dem Land.

Ramsau am Dachstein

Ramsauer Bürgermeister Ernst Fischbacher legte den Zwist mit der Gemeindeabteilung telefonisch bei © Veronika Höflehner

Unter dem Titel "Einstweilige Verfügungen des Bürgermeisters aufgrund Corona-Krise" hatte sich der Ramsauer Bürgermeister Ernst Fischbacher am Samstag an seine Gemeindebürger gewendet. Er legte darin eine ganze Reihe an Maßnahmen fest.