Klaudia Tanner besuchte am Dienstag die Steiermark © Alexander Danner

Ihren ersten offiziellen Besuch als Verteidigungsministerin absolvierte Klaudia Tanner (ÖVP) am Dienstag in der Steiermark. Dort traf sie unter anderem den Streitkräftekommandanten Generalleutnant Franz Reißner und Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. Am Nachmittag informierte sich die Ministerin in Zeltweg über die aktive Luftraumüberwachung mit den Eurofightern.