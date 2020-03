Gleich zu zwei Einsätzen musste die Freiwillige Feuerwehr Donnersbach am Wochenende auf die Planneralmstraße ausrücken. Erst galt es nach einer Kollision vier Fahrzeuge zu bergen, dann brannte ein PKW vollkommen aus. Die Insassen konnten sich noch rechtzeitig retten.

Der PKW brannte auf der Planneralmstraße praktisch vollständig aus © FF Donnersbach

Jede Menge zu tun hatten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Donnersbach am Wochenende. Am Freitag gegen Mittag wurde die Feuerwehr alarmiert, weil auf der Planneralmstraße drei Fahrzeuge aufgrund der schwierigen Wetterlage kollidiert waren. Dazu hatte sich ein Kleinbus gedreht und war quer zur Fahrbahn zum Stehen gekommen. Die FF Donnersbach war mit insgesamt zehn Mann und zwei Fahrzeugen ausgerückt und konnte die vier Fahrzeuge bergen. Am Ende konnten alle die Heimreise fortsetzen.