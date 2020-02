Facebook

Manfred Aster (vorne) bei der Übung einer Steilwandbergung © H. Düringer

Im Palais Epstein in Wien wurde dieser Tage erstmals der „Camillo Award“, eine Auszeichnung für besonders verdiente Sanitäter, vom Parlament und dem Bundesverband Rettungsdienst vergeben. Hunderte Einsendungen sind in der Nominierungsphase aus ganz Österreich eingelangt, darunter auch eine aus Admont. In dem Schreiben würdigt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr, Günter Plank, die Verdienste von Manfred Aster. Und dessen herausragendes Engagement wurde prompt honoriert – Aster durfte als einziger Steirer eine Auszeichnung entgegennehmen, nämlich den Anerkennungspreis in der Kategorie Rettungssanitäter. „Es war ein tolles Gefühl“, sagt der 53-Jährige. „Ehrungen bekommt man, wenn man alt ist – aber diese habe ich gerne angenommen“, fügt er schmunzelnd hinzu. Und: „Ich mache diese Arbeit ja nicht für mich, sondern für Feuerwehr, Rettungsabteilung und Bergrettung. Ich habe den Preis auch für meine Kameraden in Empfang genommen.“